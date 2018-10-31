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Україна в ЄСПЛ намагається довести контроль Росії над Кримом ще до анексії

Новини » Політика    31.10.2018 - 09:24
Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)
Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)

Україна в позові стверджує, що РФ відповідальна за тортури і викрадання ще в лютому 2014

Україна в позові проти Росії, який стосується анексії Криму, в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) намагається довести, що РФ контролювала півострів ще до анексії в березні 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю судді ЄСПЛ Ганни Юдківської "Європейській правді".

За її словами, у справі про анексію Криму йдеться також про суттєві порушення прав людини, що сталися через контроль Росії над півостровом ще в кінці лютого і на початку березня 2014 року. Мова йде, зокрема, про викрадення та катування.

"А ключове питання, яке має вирішити Велика палата ЄСПЛ - чи контролювала Росія Крим ще до моменту анексії. Тобто можна говорити про ефективний контроль РФ на території Криму до прийняття Держдумою відповідного закону 27 березня 2014", - додала Юдківська.

Нагадаємо, в кінці серпня ЄСПЛ зареєстрував новий позов проти Росії. Справа стосується порушень прав українців, які незаконно утримувалися в Криму і РФ.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що репутація самої України знаходиться під загрозою, так як рішення ЄСПЛ практично не виконуються.

 

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