Россию могут отключить от системы SWIFT, - посол в США

Фото: Владимир Ельченко (УНИАН)

Отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России

В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил он.

Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из России в США, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" ранее анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2"