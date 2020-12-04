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В Раде хотят создать орган, ответственный за санкции против России

Киев, Пятница 04 декабря 2020 20:42
В Раде хотят создать орган, ответственный за санкции против России
Фото: Елизавета Ясько (facebook.com lisayasko ukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада планирует создать специальный орган власти, который будет отвечать за санкции против Российской Федерации. Он будет функционировать при Совете национальной безопасности и обороны.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

Как пояснила нардеп, сейчас в Украине есть закон о санкциях от 2014 года, но он "полностью беззубый".

"Там не прописано, кто ответственный, какова ответственность за нарушения и кто мониторит все это. Законопроект, который я предлагаю, устанавливает эту ответственность. Контролировать это будет орган при СНБО, люди уже работают, но нет именно системы", - заявила Ясько.

Напомним, в ноябре к санкциям ЕС против России за военную агрессию против Украины присоединились еще четыре страны. Среди них - страны-кандидаты на вступление в Евросоюз.

Кроме того, в октябре ЕС одобрил введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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