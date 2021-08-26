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Украина и еще 20 стран призвали Россию освободить Есипенко и всех задержанных журналистов

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Киев, Четверг 26 августа 2021 17:46
Украина и еще 20 стран призвали Россию освободить Есипенко и всех задержанных журналистов Фото: Украина и еще 20 стран призвали РФ освободить журналиста Владислава Есипенко (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

По инициативе Украины страны-члены Коалиции за свободу СМИ выступили с требованием к России немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно задержанных журналистов. Москву также призвали прекратить притеснение свободы слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, к инициативе Украины присоединились 20 стран. Они выразили озабоченность с ухудшением ситуации со свободой СМИ в оккупированном Крыму и продолжением притеснений, насилия и преследования журналистов со стороны России. К своему посту в Twitter министр прикрепил ссылку на заявление Коалиции за свободу СМИ.

В качестве примера в заявлении приводится ситуация с журналистом "Радио Свобода" Владиславом Есипенко. Он до 10 марта текущего года готовил репортажи социальной и природоохранной тематики и проводил социальные опросы среди жителей оккупированного Крыма.

"Мы обеспокоены сообщениями о жестоком обращении и пытках против Есипенко в ходе его задержания", - отмечается в заявлении.

Кроме того, уточнили в МИД, на территории России и оккупированного Крыма в СИЗО находятся девять журналистов - крымских татар: Сервер Мустафаеа, Тимур Ибрагимов, Марлеа Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить Владислава Есипенко и всех журналистов, которые были несправедливо задержаны и позволить журналистам заниматься своей профессией без страха преследований, произвольного заключения, насилия и принудительного исчезновения", - подчеркивается в заявлении.

Участники Коалиции также высказали обеспокоенность действиями России, направленных на подавление независимых СМИ в Крыму путем постоянных притеснений и запугиваний. "Они фактически загнали независимые СМИ в подполье или заставили вообще оставить полуостров", - отмечается в документе.

Напомним, ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья Владислава Есипенко в СИЗО.

Отметим, Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

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