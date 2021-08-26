Україна і ще 20 країн закликали Росію звільнити Єсипенка і всіх затриманих журналістів

За ініціативою України країни-члени Коаліції за свободу ЗМІ виступили з вимогою до Росії негайно звільнити Владислава Єсипенка і всіх незаконно затриманих журналістів. Москву також закликали припинити утиск свободи слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу .

За його словами, до ініціативи України приєдналися 20 країн. Вони висловили заклопотаність з погіршенням ситуації зі свободою ЗМІ в окупованому Криму і продовженням утисків, насильства і переслідування журналістів з боку Росії. До свого посту в Twitter міністр прикріпив посилання на заяву Коаліції за свободу ЗМІ.

Як приклад у заяві наводиться ситуація з журналістом "Радіо Свобода" Владиславом Єсипенком. Він до 10 березня поточного року готував репортажі соціальної та природоохоронної тематики і проводив соціальні опитування серед жителів окупованого Криму.

"Ми стурбовані повідомленнями про жорстоке поводження і тортури проти Єсипенка в ході його затримання", - наголошується в заяві.

Крім того, уточнили в МЗС, на території Росії і окупованого Криму в СІЗО перебувають дев'ять журналістів - кримських татар: Сервер Мустафаеа, Тимур Ібрагімов, Марлеа Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити Владислава Єсипенка і всіх журналістів, які були несправедливо затримані і дозволити журналістам займатися своєю професією без страху переслідувань, довільного ув'язнення, насильства і примусового зникнення", - підкреслюється в заяві.

Учасники коаліції також висловили стурбованість діями Росії, спрямованих на придушення незалежних ЗМІ в Криму шляхом постійних утисків і залякувань. "Вони фактично загнали незалежні ЗМІ в підпілля або змусили взагалі залишити півострів", - наголошується в документі.