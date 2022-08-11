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Украина и ЕС согласовали позиции по новым санкциям против России

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Созвонились с Жозепом Бореллем. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против России, поставкам оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках санкционного режима министры стран Европейского союза обсудят запрет выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

На этой неделе вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России с запретом на импорт российского угля.

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Санкции против РоссииДмитрий Кулеба