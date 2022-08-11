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Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках санкційного режиму міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації.

Цього тижня набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії із забороною на імпорт російського вугілля.

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Санкції проти РосіїДмитро Кулеба