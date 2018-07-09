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Интервью

Украина и ЕС будут противодействовать угрозам вмешательства в выборы, - Порошенко

НовостиПолитика    09.07.2018 - 22:13
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы в Украине и в ЕС, заявил Порошенко

Украина и Европейский союз (ЕС) будут координировать действия для противодействия угрозам вмешательства в выборы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба президента Украины.

Во время саммита участники обсуждали предстоящие выборы в Украине и ЕС в следующем году, сообщил Порошенко.

"Это последний саммит перед очень важными выборами, как в Украине - парламентскими и президентскими, так и в Европейском союзе в следующем году", - отметил Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по результатам саммита.

Порошенко подчеркнул, что Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы.

"Без сомнения, Кремль попытается вновь вмешаться, но на этот раз мы будем готовы. Мы согласились координировать и принять совместные меры для противодействия угрозам вмешательства любого характера, независимо от того, это кампания по дезинформации или кибератаки ", - сказал президент Украины.

Напомним, также Порошенко заявил, что Россия должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса - как подконтрольной правительству, так и оккупированной. 

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Теги публикации: Порошенко Петр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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