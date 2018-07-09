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Кремль должен согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса, - Порошенко

НовостиПолитика    09.07.2018 - 17:50
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко призвал также сосредоточить миссию ООН на границе Украины и России

Российская Федерация (РФ) должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса - как подконтрольной правительству, так и оккупированной. Об этом в ходе выступления на саммите Украина-Евросоюз сказал президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе в понедельник, 9 июля.

"Кремль должен принять развертывания многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией", - подчеркнул президент.

Также Порошенко отметил, что Украина должна закрыть неконтролируемую часть границы с Россией.

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко в Брюсселе назвал экономические потери Украины вследствие российской агрессии. Так, сумма потерь на сегодня составляет 100 млрд евро.

Кроме того, в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибло более 10 тысяч человек. Еще более 24 тысяч человек получили ранения.

Ранее в ходе саммита Украина-ЕС председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за действия на востоке Украины.

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Теги публикации: ООН, миротворцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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