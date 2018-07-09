Україна та ЄС будуть протидіяти загрозам втручання у вибори, - Порошенко

Росія спробує втрутитися в майбутні вибори в Україні та в ЄС, заявив Порошенко

Україна і Європейський союз (ЄС) будуть координувати дії для протидії загрозам втручання у вибори. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході саміту Україна-ЄС, передає прес-служба президента України.

Під час саміту учасники обговорювали майбутні вибори в Україні та ЄС в наступному році, повідомив Порошенко.

"Це останній саміт перед дуже важливими виборами, як в Україні - парламентськими і президентськими, так і в Європейському союзі в наступному році", - зазначив Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером за результатами саміту.

Порошенко підкреслив, що Росія спробує втрутитися в майбутні вибори.

"Без сумніву, Кремль спробує знову втрутитися, але на цей раз ми будемо готові. Ми погодилися координувати і прийняти спільні заходи для протидії загрозам втручання будь-якого характеру, незалежно від того, це кампанія з дезінформації або кібератаки ", - сказав президент України.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Росія повинна погодитися на розгортання місії ООН на всій території Донбасу - як підконтрольної уряду, так і окупованої.