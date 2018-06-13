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Интервью

Украина экстрадировала во Францию гражданина Турции, разыскиваемого за наркотики

НовостиОбщество    13.06.2018 - 05:56
Фото: экстрадиция (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: экстрадиция (facebook.com/gp.gov.ua)

ГПУ 12 июня удовлетворила запрос французского Минюста

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос Министерства юстиции Франции об экстрадиции задержанного в Украине гражданина Турции. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в Facebook.

"Указанное лицо обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом, предметом преступления является наркотическое средство - кокаин весом 2,3 тонны, который он и другие участники преступной группы перевозили в оборудованном тайнике на молдавском судне и с которым были задержаны во французских территориальных водах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июня во исполнение поручения Генпрокуратуры Украины задержанный передан соответствующим органам Французской Республики.

В ГПУ также сообщили, что в течение 2017 и 2018 года нею компетентным органам иностранных государств направлено 202 запроса о выдаче (экстрадиции) лиц, за этот же период в Генпрокуратуру поступило 196 запросов о выдаче лиц.

 

ГЕНПРОКУРАТУРОЙ УДОВЛЕТВОРЕН ЗАПРОС МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВЫДАЧЕ ЭТОЙ ГОСУДАРСТВА ЗАДЕРЖАННОГО...

Опубликовано Генеральная прокуратура Украины 12 июня 2018 г.

Напомним, в ноябре 2017 года Украина экстрадировала во Францию двух граждан, разыскиваемых за хищение 200 млн евро.

 

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Теги публикации: Франция, ГПУ, экстрадиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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