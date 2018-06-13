Україна екстрадувала до Франції громадянина Туреччини, розшукуваного за наркотики

ГПУ 12 червня задовольнила запит французького Мін’юсту

Генеральна прокуратура України задовольнила запит Міністерства юстиції Франції про екстрадицію затриманого в Україні громадянина Туреччини. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури у Facebook.

"Вказана особа обвинувачується у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. При цьому, предметом злочину є наркотичний засіб - кокаїн вагою 2,3 тонни, який він та інші учасники злочинної групи перевозили в обладнаній схованці на молдовському судні та з яким були затримані у французьких територіальних водах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 12 червня на виконання доручення Генпрокуратури України затриманого передано відповідним органам Французької Республіки.

У ГПУ також повідомили, що протягом 2017 та 2018 року нею до компетентних органів іноземних держав направлено 202 запити про видачу (екстрадицію) осіб, за цей же період до Генпрокуратури надійшло 196 запитів про видачу осіб.

ГЕНПРОКУРАТУРОЮ ЗАДОВОЛЕНО ЗАПИТ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО ВИДАЧУ ДО ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ ЗАТРИМАНОГО В... Опубліковано Генеральна прокуратура України 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Україна екстрадувала до Франції двох громадян, розшукуваних за розкрадання 200 млн євро.