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Україна та Єгипет домовилися про співпрацю у космосі

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 16:00
Україна та Єгипет домовилися про співпрацю у космосі Фото: Україна та Єгипет співпрацюватимуть у космічній сфері (facebook.com/volodymyrtaftay)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 16 грудня, Єгипет та Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності. Це сталося в рамках Восьмого засідання Міжурядової Спільної Комісії з економічної та науково-технічної співпраці між Україною та Арабською Республікою Єгипет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтая у Facebook.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Єгипетським космічним агентством передбачає використання космічного простору у мирних цілях. У ньому йдеться про співпрацю країн у космічній сфері за низкою напрямків, у тому числі у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій, освіти та підвищення кваліфікації тощо.

Спільна діяльність двох країн має стати основою для реалізації майбутніх спільних проектів.

Під документом поставили підписи голова Держкосмосу Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетської космічної агенції Мохамед Ель-Кусі.

Фото: Україна та Єгипет домовилися про співпрацю (facebook.com/volodymyrtaftay)

Нагадаємо, виготовлений на КБ Південний у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" відправили до США. На початку наступного року його мають запустити до космосу.

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