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В США запустят в космос украинский спутник

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Понедельник 06 декабря 2021 06:05
В США запустят в космос украинский спутник Фото: в США запустят в космос украинский спутник (facebook.com/DNcustomsUA)
Автор: Анна Полисученко

Изготовленный на КБ Южный в городе Днепр спутник "Січ-2-30" отправили в США. В начале следующего года его должны запустить в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сторінку Дніпровської митниці.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Січ-2-30" без отклонений от графика. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

10 января 2022 г. его планируют запустить с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

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