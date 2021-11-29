Украина достигла самого высокого долларового ВВП за всю историю, - Свириденко

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю - ориентировочно 195 млрд долларов США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, бизнес-климат в Украине стремятся довести до лучших мировых стандартов.

"На следующий год мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабной термомодернизации жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на Юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", - отметила министр экономики.

Со своей стороны, министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба, также присутствовавшие на встрече, заверили инвесторов, что ситуация на границах Украины остается стабильной.

Кулеба заверил, что интенсивные попытки российской дезинформации навредить экономике и инвестиционной привлекательности Украины не будут успешными, отметив, что дипломаты прилагают максимум усилий по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.

"Прямая регулярная откровенная коммуникация с внутренними и внешними инвесторами - лучшее противодействие гибридной войне. Будем регулярно проводить такие встречи", - добавила Свириденко.