Україна досягла рекордного рівня середньодобового видобутку газу, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Видобуток газу в жовтні досяг 44 млн кубометрів на добу

У жовтні Україна досягла рекордного рівня середньодобового видобутку газу. Про це на брифінгу заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" вступає в опалювальний сезон 2018/2019 років в хорошій формі з точки зору інфраструктури.

"У жовтні досягнуто рекордний рівень видобутку на добу - близько 44 млн кубометрів, це більше 16 млрд кубометрів у річному вимірі. Запаси в ПСГ теж достатні - близько 17 млрд кубометрів", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укргазвидобування" за 9 місяців нинішнього року збільшило видобуток газу на 87 млн кубометрів. Крім того, у вересні компанія вийшла на максимальний середньодобовий показник видобутку з 2009 року - 42 млн 950 тис. кубометрів.

Сьогодні повідомлялося, що "Нафтогаз" готовий відновити газопостачання Новороздільскої та Новояворівської ТЕЦ при відкритті ними рахунків зі спеціальним режимом використання. У серпні Солом'янський райсуд Києва заарештував майно обох централей за клопотанням Національного антикорупційного бюро України.