Україна доставляє учасників на обмін до пункту збору

Фото: Валентин Рибін (facebook.com/valadvocat)

В одному з СІЗО України залишається громадянин Росії, якого СБУ не доставила в пункт збору

Українська сторона доставляє учасників на обмін в пункт збору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката росіян, засуджених в Україні, Валентина Рибина у Facebook.

За його словами, в пункті збору присутні практично всі за списком, який був узгоджений раніше.

"Станом на сьогодні, 6 вересня, 16:45 у пункті збору осіб, які беруть участь в обміні присутні практично всі за списком, погодженим раніше. Українська сторона, враховуючи, що в пункт збору доставляються особи, відносно яких є указ про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання", - зазначив адвокат.

Однак, за його словами, в одному з СІЗО залишається громадянин Російської Федерації, якого СБУ не доставила в пункт збору осіб, що беруть участь в обміні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, можуть обміняти на колишнього бойовика "ДНР" і фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Напередодні Цемаха звільнили з-під варти.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великої обміну.