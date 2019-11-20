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Україна дійшла до максимального рівня торговельного ембарго з Росією, - Качка

Новини » Економіка     20.11.2019 - 20:32
Україна дійшла до максимального рівня торговельного ембарго з Росією, - Качка
Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Тарас Качка вважає, що в найближчі кілька років торговельні відносини між Україною і РФ навряд чи погіршуватися

Україна в торгових відносинах з Російською Федерацією дійшла до максимального рівня ембарго. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, в найближчі роки між Україною і Росією буде існувати торгівля. Підсилитися торговельне ембарго може лише у разі погіршення ситуації з безпекою.

"Якщо ситуація з безпекою буде погіршуватися, буде посилюватися торговельне ембарго. Але тільки до певного рівня. Думаю, що до максимального рівня торговельного ембарго з Росією ми вже дійшли. Це факт, з яким я живу - торгівля все одно буде існувати", - розповів Качка.

Також торговий представник України зазначив, що Росія і Євразійське економічне співтовариство, не можуть до кінця обходитися без української продукції.

"Так сталося, наприклад, з колісними парами для вагонів. Росія намагалася обмежити цю позицію через антидемпінгове мито. Але Білорусь і Казахстан сказали, що це, може, й "добре" - обмежувати українців, але нам потрібно, щоб вагони їздили. Є попит, адже це - дефіцитний товар, тому обмеження зняли", - заявив Качка.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Євросоюз обговорили вдосконалення угоди про асоціацію. У 2020 рік збираються пройти всю підготовку до вдосконалення угоди.

Також повідомлялося, що в Україні "митний безвиз" з ЄС може заробити в 2021 році. За словами Хитавиці, в Україні вже прийнято відповідне законодавство, над запровадженням якого сторони будуть спільно працювати протягом 12 місяців.

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Новини України УкраїнаРосійська ФедераціяЕмбаргоТарас Качка
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