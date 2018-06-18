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Интервью

Украина не допустит легитимизации "властей" на Донбассе через миротворцев ООН, - Климкин

НовостиПолитика    18.06.2018 - 16:48
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что оккупированный Донбасс под контролем России не может стать полноценной частью Украины

Украина не допустит легитимизации "властей" на оккупированном Донбассе через миссию миротворцев ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, - кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе, - ред.) есть", - заявил Климкин.

По словами главы МИД, Украине необходимо вести переговоры о формате миссии ООН.

"Это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для нас абсолютной - не дать легитимизировать эту оккупацию", - сказал Климкин, отметив, что важно не число миротворцев, а правильно организованный процессе перехода под контролем международного сообщества.

"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины", - отметил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сообщал, что миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе.

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Теги публикации: ООН, Российская Федерация, Донбасс, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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