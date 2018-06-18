Україна не допустить легітимізації "влади" на Донбасі через миротворців ООН, - Клімкін

Клімкін наголосив, що окупований Донбас під контролем Росії не може стати повноцінною частиною України

Україна не допустить легітимізації "влади" на окупованому Донбасі через місію миротворців ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми не дамо легітимізувати окупаційну владу таким шляхом, як цього хоче Росія, і не дамо виставити міжнародну місію миротворців, - кого завгодно, як якийсь "бренд" для легітимізації тих, хто там (на Донбасі, - ред.) є", - заявив Клімкін.

За словами глави МЗС, Україні необхідно вести переговори про формат місії ООН.

"Це буде дуже складна розмова, але ця "червона лінія" є для нас абсолютною - не дати легітимізувати цю окупацію", - сказав Клімкін, зазначивши, що важлива не кількість миротворців, а правильно організований процесі переходу під контролем міжнародного співтовариства.

"Треба прямо сказати, що окупований Донбас під контролем Росії, явно чи не явно, не може стати повноцінною частиною України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки по справах України Курт Волкер повідомляв, що миротворці ООН повинні замінити російські війська на Донбасі.