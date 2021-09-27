Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогона.
По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы.
"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - отметил Макогон.
По его словам, именно поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.
Уже стало известно, что украинская сторона обжалует его через Европейскую комиссию.