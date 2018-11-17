ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина должна включить переселенцев в избирательный процесс, - Хармс

Новости » Выборы 2019    17.11.2018 - 13:59
Украина должна включить переселенцев в избирательный процесс, - Хармс
Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

В Европарламенте также настаивают на защите избирательных прав трудовых мигрантов

Верховная рада Украины должна полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов. Об этом на брифинге заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает корреспондент РБК-Украина.

Хармс отметила, что парламент должен полностью включить в избирательный процесс внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированные территории, а также трудовых мигрантов.

"После встречи с ЦИК мы бы хотели порекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс. Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать. Также мы рекомендуем применять гендерную квоту на парламентских выборах", - заявила Хармс.

Напомним, ранее сообщалось, что переселенцы смогут голосовать на парламентских и президентских выборах без справки о необходимости изменения места жительства.

В то же время Верховный суд Украины запретил переселенцам голосовать на местных выборах. Согласно его решению, регистрация переселенца является временной и не является основанием для участия в голосовании на местных выборах.

 

Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя" Порошенко призвал представителей США и Европарламента усилить санкции против России
Новости Украины переселенцывыборыЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь