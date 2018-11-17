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Україна має включити переселенців до виборчого процесу, - Хармс

Новини » Вибори 2019    17.11.2018 - 13:59
Україна має включити переселенців до виборчого процесу, - Хармс
Фото: Ребекка Хармс (flickr.com/European Parliament)

У Європарламенті також наполягають на захисті виборчих прав трудових мігрантів

Верховна рада України має повністю включити до виборчого процесу внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів. Про це на брифінгу заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає кореспондент РБК-Україна.

Хармс зазначила, що парламент повинен повністю включити до виборчого процесу внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути окуповані території, а також трудових мігрантів.

"Після зустрічі з ЦВК ми б хотіли рекомендувати парламенту прийняти закони, які включать внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів до виборчого процесу. Це потрібно, щоб надати можливість всім українцям проголосувати. Також ми рекомендуємо застосовувати гендерну квоту на парламентських виборах", - заявила Хармс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переселенці зможуть голосувати на парламентських і президентських виборах без довідки про необхідність зміни місця проживання.

У той же час Верховний суд України заборонив переселенцям голосувати на місцевих виборах. Згідно з його рішенням, реєстрація переселенця є тимчасовою і не є підставою для участі у голосуванні на місцевих виборах.

 

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