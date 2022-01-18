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Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе, - Блинкен

Автор: Сергей Новиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки The National Джойс Карам.

Сообщается, что Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров о стратегической стабильности, которые прошли на прошлой неделе. Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивание российской военной мощи возле границ Украины.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейских партнеров, включая Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен посетит Украину 19 января и проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также сообщалось, что новые контакты по "гарантиям безопасности" для России могут пройти в ближайшие дни.

Отметим, под этими гарантиями Москва подразумевает отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.

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УкраинаЭнтони БлинкенЛавров