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"Гарантии безопасности". Новые контакты могут пройти в ближайшие дни, - Лавров

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Москва, Понедельник 17 января 2022 13:26
"Гарантии безопасности". Новые контакты могут пройти в ближайшие дни, - Лавров Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые контакты с Западом по так называемым "гарантиям безопасности". Могут пройти в ближайшие дни. В частности, Москва ждет ответы от США и стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - заявил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе прошла серия переговоров между Россией, США и НАТО по "гарантиям безопасности". На них Москва требовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО (в том числе за счет Украины), а также отвести вооружения.

При этом российская сторона считает, что Москва должна договориться с Западом, в противном случае возможен сценарий, который приведет к "катастрофическим последствиям".

В то же время США и НАТО заявили, что Россия не имеет права голоса в вопросах расширения военного альянса.

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