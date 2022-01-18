Україна має брати участь у переговорах з безпеки в Європі, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України зідзвонився з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І заявив, що в переговорах з безпеки в Європі має брати участь Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки The National Джойс Карам.

Повідомляється, що Блінкен і Лавров обговорили підсумки переговорів про стратегічну стабільність, які пройшли минулого тижня. Держсекретар підкреслив важливість дипломатичних контактів, щоб знизити напруженість навколо нарощування російської військової потужності біля кордонів України. "Держсекретар підтвердив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО і європейських партнерів, включаючи Україну", - йдеться в повідомленні.