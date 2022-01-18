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Україна має брати участь у переговорах з безпеки в Європі, - Блінкен

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Вашингтон, Вівторок 18 січня 2022 16:44
Україна має брати участь у переговорах з безпеки в Європі, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України зідзвонився з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І заявив, що в переговорах з безпеки в Європі має брати участь Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки The National Джойс Карам.

Повідомляється, що Блінкен і Лавров обговорили підсумки переговорів про стратегічну стабільність, які пройшли минулого тижня. Держсекретар підкреслив важливість дипломатичних контактів, щоб знизити напруженість навколо нарощування російської військової потужності біля кордонів України.

"Держсекретар підтвердив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО і європейських партнерів, включаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен відвідає Україну 19 січня і проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також повідомлялося, що нові контакти по "гарантіям безпеки" для Росії можуть пройти в найближчі дні.

Зазначимо, під цими гарантіями Москва має на увазі відмову від подальшого розширення НАТО, у тому числі за рахунок України.

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Україна Ентоні Блінкен Лавров
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