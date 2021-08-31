Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна снова стать космическим государством. Он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.
По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.
Стороны также обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими технологиями.
"Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину", - добавил Зеленский.
Напомним, 31 августа Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон.
О повестке первого дня визита - в материале РБК-Украина.