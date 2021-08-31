Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.

Стороны также обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими технологиями.

"Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину", - добавил Зеленский.