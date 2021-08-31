UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина должна снова стать космическим государством, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна снова стать космическим государством. Он пригласил главу NASA Билла Нельсона посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина со своими уникальными космическими разработками.

Стороны также обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими технологиями.

"Ждем Билла Нельсона с визитом в Украину", - добавил Зеленский.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон.

О повестке первого дня визита - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAВладимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки