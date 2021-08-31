Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна повинна знову стати космічною державою. Він запросив главу NASA Білла Нельсона відвідати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.
За його словами, в ході зустрічі з главою NASA обговорювалися проєкти, до яких може приєднатися Україна зі своїми унікальними космічними розробками.
Сторони також обговорили перспективи участі українських підприємств у проєкті "Антарес", програмою дослідження Місяця "Артеміда", а також проєкти, до яких Україна може приєднатися зі своїми технологіями.
"Чекаємо Білла Нельсона з візитом в Україну", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 31 серпня Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтона.
Про порядок першого дня візиту - у матеріалі РБК-Україна.