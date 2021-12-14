ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина должна стать членом НАТО де-факто, чтобы это стало де-юре, - Резников

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 19:43
Украина должна стать членом НАТО де-факто, чтобы это стало де-юре, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины ( facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вступление страны в НАТО должно произойти де-факто, тогда это станет де-юре. Глава ведомства также напомнил, что право быть членом Альянса записано в Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Резникова.

"Мы станем членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты, будем делать реформы. Ибо это нужно нам. Тогда придет время, когда страны Альянса примут политическое решение, и мы станем членом НАТО де-юре", - сказал Резников в ходе брифинга с министром обороны Швеции Питером Хультквистом.

Глава украинского Минобороны добавил, что право Украины стать членом НАТО записано в Конституции страны. Он добавил, что это суверенное право, за которое украинцы проливают кровь в течение последних 7 лет.

Напомним, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо и Москва ответит на этот шаг.

Отметим, президент Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Алексей Резников
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках