Україна повинна стати членом НАТО де-факто, щоб це стало де-юре, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вступ країни до НАТО має відбутися де-факто, тоді це стане де-юре. Глава відомства також нагадав, що право бути членом Альянсу записано в Конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Резнікова.
"Ми станемо членами НАТО де-факто, будемо впроваджувати стандарти, будемо робити реформи. Бо це потрібно нам. Тоді прийде час, коли країни Альянсу приймуть політичне рішення, і ми станемо членом НАТО де-юре", - сказав Резніков в ході брифінгу з Міністром оборони Швеції Пітером Хультквістом.
Глава українського Міноборони додав, що право України стати членом НАТО записано в Конституції країни. Він додав, що це суверенне право, за яке українці проливають кров протягом останніх 7 років.
Нагадаємо, раніше посол Росії у Великобританії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий і Москва відповість на цей крок.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський відповів, Чи готова Україна відмовитися від вступу в НАТО в обмін на відведення військ РФ.