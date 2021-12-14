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Україна повинна стати членом НАТО де-факто, щоб це стало де-юре, - Резніков

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 19:43
Україна повинна стати членом НАТО де-факто, щоб це стало де-юре, - Резніков Фото: Олексій Резніков, Міністр оборони України ( facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вступ країни до НАТО має відбутися де-факто, тоді це стане де-юре. Глава відомства також нагадав, що право бути членом Альянсу записано в Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Резнікова.

"Ми станемо членами НАТО де-факто, будемо впроваджувати стандарти, будемо робити реформи. Бо це потрібно нам. Тоді прийде час, коли країни Альянсу приймуть політичне рішення, і ми станемо членом НАТО де-юре", - сказав Резніков в ході брифінгу з Міністром оборони Швеції Пітером Хультквістом.

Глава українського Міноборони додав, що право України стати членом НАТО записано в Конституції країни. Він додав, що це суверенне право, за яке українці проливають кров протягом останніх 7 років.

Нагадаємо, раніше посол Росії у Великобританії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий і Москва відповість на цей крок.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський відповів, Чи готова Україна відмовитися від вступу в НАТО в обмін на відведення військ РФ.

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НАТО Олексій Резніков
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