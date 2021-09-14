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Украина должна превращаться в гибкое военное государство, как Израиль, - Кулеба

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 12:30
Украина должна превращаться в гибкое военное государство, как Израиль, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля. Обещаниям о поддержке со стороны западных стран Киев уже не верит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для The Independent.

"Эта страна (Украина, - ред.) извлекла ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - отметил он.

Министр уточнил, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля.

"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.

В то же время он уверен, что такую крупную страну, как Украина, невозможно оккупировать за семь дней.

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Израиль Дмитрий Кулеба
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