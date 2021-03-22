ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 12:18
Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина хочет вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет. Но для этого нужен прогресс в ключевых реформах.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты. Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общие стандартах энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц Европейского союза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.

В то же время в Офисе президента уверены, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца этого десятилетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз вступление в ЕС Денис Шмыгаль
NEWS
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию