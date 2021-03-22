Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль

Украина хочет вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет. Но для этого нужен прогресс в ключевых реформах.

По его словам, вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты. Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общие стандартах энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.