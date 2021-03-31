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Украина должна получить 4,9 млн доз COVID-вакцины в апреле-мае

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 13:37
Украина должна получить 4,9 млн доз COVID-вакцины в апреле-мае Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса. Это должно произойти уже в апреле-мае.

Об этом министр заявил в ходе заседания Кабинета министров.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, и сроки поставок которых или уже наступили, или ближайший месяц-два, то есть апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев - апрель и май этого года", - сказал глава Минздрава.

Степанов также обратил внимание на 1,5 млн доз вакцины, которые Украина может потенциально получить.

"Кроме того, потенциально у нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время", - заявил он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет возможность вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.

Как писало РБК-Украина, ранее Минздрав представил план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

Однако Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.

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