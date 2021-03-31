Україна має отримати 4,9 млн доз COVID-вакцини у квітні-травні
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна має отримати 4,9 млн доз вакцини від коронавірусу. Це має відбутися уже у квітні-травні.
"Я хотів би повідомити щодо заключених договорів, які є на сьогоднішній день, і терміни поставок яких або вже настали, або найближчий місяць-два, тобто квітень-травень. Ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців - квітень і травень цього року", - сказав глава МОЗ.
Степанов також звернув увагу на 1,5 млн доз вакцини, які Україна може потенційно отримати.
"Окрім того, потенційно у нас є щонайменше 1,5 млн доз вакцини, які ми повинні отримати. Коли я говорю потенційно, то це наші домовленості з Європейським союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом", - заявив він.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні буде можливість вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини.
Як писало РБК-Україна, раніше МОЗ представив план вакцинації населення від коронавірусу. План включає у себе п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менше ніж 50% населення країни.
Однак Степанов вже заявив про плани вакцинувати від COVID-19 принаймні 60% дорослого населення країни.