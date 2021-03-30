Минздрав до конца года планирует вакцинировать от COVID 60% взрослого населения

Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл планы министерства по вакцинации от коронавируса в Украине. До конца года планируют вакцинировать от COVID-19 по меньшей мере 60% взрослого населения страны.

По словам министра, выполнение этого плана зависит от того, будет ли в Украине достаточное количество доз вакцин от коронавируса.

"До конца года мы должны вакцинировать по меньшей мере 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас не будут подводить страны, то есть будут выполнять контракт. Следовательно, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал он.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня в регионах Украины открыто более 11 тысяч кабинетов прививания.