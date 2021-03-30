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Минздрав до конца года планирует вакцинировать от COVID 60% взрослого населения

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 21:52
Минздрав до конца года планирует вакцинировать от COVID 60% взрослого населения Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл планы министерства по вакцинации от коронавируса в Украине. До конца года планируют вакцинировать от COVID-19 по меньшей мере 60% взрослого населения страны.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

По словам министра, выполнение этого плана зависит от того, будет ли в Украине достаточное количество доз вакцин от коронавируса.

"До конца года мы должны вакцинировать по меньшей мере 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас не будут подводить страны, то есть будут выполнять контракт. Следовательно, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал он.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня в регионах Украины открыто более 11 тысяч кабинетов прививания.

Напомним, от начала процесса вакцинации в Украине прививку от коронавируса получили уже более 200 тысяч граждан. И только два человека уже получили обе дозы вакцины.

Кроме того, недавно в Минздраве объяснили отставание от плана по вакцинации от коронавируса.

Добавим, за минувшие воскресенье в четырех областях Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

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