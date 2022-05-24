Украина должна победить. Глава Еврокомиссии в Давосе призвала к глобальному сотрудничеству

Страны Европейского союза должны объединиться в помощи Украине в войне. Украина должна победить, в противном случае весь установленный международный порядок окажется под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время выступления в Давосе.

"Сценарий российской агрессии против Украины исходит из пришлого века. Отношение к миллионам людей не как к людям, а как к безликим популяциям, которые нужно перемещать, контролировать или использовать в качестве буфера между вооруженными силами. Это не просто вопрос выживания Украины. Это не только вопрос европейской безопасности. Это ставит под вопрос весь наш международный порядок", - сказала она.

По ее словам противодействие российской агрессии - задача всего мирового сообщества.

"Украина должна выиграть эту войну. И агрессия Путина должна быть стратегическим провалом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам победить и вернуть будущее в свои руки. Впервые в нашей истории Европейский Союз оказывает военную помощь стране, подвергшейся нападению. Мы мобилизуем всю нашу экономическую мощь", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что помимо санкций, которые "истощают российскую экономику и, таким образом, истощают военную машину Кремля", ЕС заботится о 6 млн украинских беженцев.

"И параллельно Украине сейчас нужна прямая бюджетная поддержка, чтобы поддерживать экономику. Речь идет о пенсиях, о зарплатах, об основных услугах, которые должны быть предоставлены… Это краткосрочная перспектива. Но многое еще предстоит сделать. С той же решимостью мы - рука об руку - поможем Украине восстать из пепла", - добавила президент Еврокомиссии.