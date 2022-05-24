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Украина должна победить. Глава Еврокомиссии в Давосе призвала к глобальному сотрудничеству

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 14:59
Украина должна победить. Глава Еврокомиссии в Давосе призвала к глобальному сотрудничеству Фото: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны Европейского союза должны объединиться в помощи Украине в войне. Украина должна победить, в противном случае весь установленный международный порядок окажется под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время выступления в Давосе.

"Сценарий российской агрессии против Украины исходит из пришлого века. Отношение к миллионам людей не как к людям, а как к безликим популяциям, которые нужно перемещать, контролировать или использовать в качестве буфера между вооруженными силами. Это не просто вопрос выживания Украины. Это не только вопрос европейской безопасности. Это ставит под вопрос весь наш международный порядок", - сказала она.

По ее словам противодействие российской агрессии - задача всего мирового сообщества.

"Украина должна выиграть эту войну. И агрессия Путина должна быть стратегическим провалом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам победить и вернуть будущее в свои руки. Впервые в нашей истории Европейский Союз оказывает военную помощь стране, подвергшейся нападению. Мы мобилизуем всю нашу экономическую мощь", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что помимо санкций, которые "истощают российскую экономику и, таким образом, истощают военную машину Кремля", ЕС заботится о 6 млн украинских беженцев.

"И параллельно Украине сейчас нужна прямая бюджетная поддержка, чтобы поддерживать экономику. Речь идет о пенсиях, о зарплатах, об основных услугах, которые должны быть предоставлены… Это краткосрочная перспектива. Но многое еще предстоит сделать. С той же решимостью мы - рука об руку - поможем Украине восстать из пепла", - добавила президент Еврокомиссии.

Во время выступления глава Еврокомиссии напомнила о решении Евросоюза выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также Урсула фон дер Ляйен рассказала о платформе восстановления Украины, которую президент Владимир Зеленский обсудил с ней в четверг, 19 мая, во время телефонного разговора.

22 мая открылся Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который впервые за 35 лет проходит без участия российских бизнесменов и чиновников. А во время конференции на нем выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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