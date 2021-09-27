Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - Шольц

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц, который возглавляет победившую на выборах Социал-демократическую партию (СДПГ), считает, что Украина должна оставаться транзитером российского газа. Даже после запуска газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию, которую транслировал Welt.
"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером", - сказал Шольц.
По его словам, нужно обеспечить, чтобы газоснабжение восточноевропейских стран не оказалось под угрозой из-за возможного отказа России от ГТС Украины.
Напомним, Шольц и до выборов поддерживал точку зрения о том, что прекращение транзита газа через Украину будет иметь последствия для "Северного потока-2".
В Украине считают вероятным вариант с остановкой транзита после запуска нового газопровода.