Кандидат в канцлеры Германии планирует сформировать коалицию без партии Меркель

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (блок ХДС / ХСС) должны уйти в оппозицию. Зато в новое правительство вместе с социал-демократами должны войти "зеленые" и либералы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС / ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.

По его словам, для создания коалиции пригласят партию "Зеленых" и Свободную демократическую партию.

Шольц пояснил, что такая конструкция в немецком парламенте называется "светофор".