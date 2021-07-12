UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - Меркель

Автор: Сергей Пышкин

Ангела Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Канцлер планирует поднять соответствующий вопрос во время следующего визита в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства Северного потока-2", - заявила канцлер Германии.

В частности, Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины, в связи с чем планирует поднять соответствующий вопрос во время своего визита в США.

Заметим, что система трубопроводов "Северного потока-2" соединяет Россию и Германию в обход Украины, что, в свою очередь, создает угрозу экономике и безопасности нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГерманиягазАнгела МеркельСеверный поток-2