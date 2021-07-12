Україна має залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - Меркель

Ангела Меркель підтвердила позицію Німеччину стосовно збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлер планує порушити відповідне питання під час наступного візиту до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського та Ангели Меркель.

“Ми хочемо досягти того, щоб лишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2", - заявила канцлер Німеччини.

Зокрема, Ангела Меркель відзначила, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України, у зв’язку з чим планує порушити відповідне питання під час свого візиту до США.

Зауважимо, що система трубопроводів "Північного потоку-2" з’єднує Росію та Німеччину в обхід Україні, що, зі свого боку, створює загрозу економіці й безпеці нашої країни.