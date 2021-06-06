UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина должна остаться транзитером газа, - правительство Германии

Автор: Наталья Скороход

Украина должна остаться транзитером газа даже после строительства российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом завили в правительстве Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт после того, как в России заявили, что достроят газопровод "Северный поток-2".

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после строительства Северного потока - 2", - заявил Зайберт.

Зайберт.

Напомним, в России заявили, что намеренны достроить газопровод "Северный поток-2" до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2" за пару месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Северный поток-2