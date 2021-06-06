Украина должна остаться транзитером газа, - правительство Германии

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт после того, как в России заявили, что достроят газопровод "Северный поток-2".

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после строительства Северного потока - 2", - заявил Зайберт.

Зайберт.