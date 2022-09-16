Украина должна одержать победу в войне против России, - Пелоси

Украина должна выиграть войну у России, а после победы Москва обязана понести ответственность за свою агрессию и нанесенный Киеву ущерб.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Также отмечается, что Пелоси намерена отправиться в Армению на выходных на фоне очередного обострения боевых действий Армении и Азербайджана.

"Украина должна одержать победу в войне, которую развязала Россия. После победы Москва также должна понести ответственность за свою агрессию", - подчеркнула Пелоси.

Ранее стало известно, что Зеленский поговорил с Пелоси. Главной темой беседы стало усиление давления на государство-террориста для достижения мира и приближения победы.

Пелоси также ранее заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться политики "одного Китая". Однако не позволят Пекину изолировать Тайвань.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.