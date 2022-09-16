Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі

Україна має виграти війну у Росії, а після перемоги Москва зобов'язана понести відповідальність за свою агресію та завдану Києву збитки.

Про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Також наголошується, що Пелосі має намір вирушити до Вірменії на вихідних на тлі чергового загострення бойових дій Вірменії та Азербайджану.

"Україна має здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Після перемоги Москва також має понести відповідальність за свою агресію", - наголосила Пелосі.

Раніше стало відомо, що Зеленський поговорив із Пелосі. Головною темою бесіди стало посилення тиску на державу-терориста задля досягнення миру та наближення перемоги.

Пелосі також раніше заявила, що Сполучені Штати продовжуватимуть дотримуватися політики "одного Китаю". Однак, не дозволять Пекіну ізолювати Тайвань.

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