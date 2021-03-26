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Украина должна быть готова к расширению российской агрессии, - Кравчук

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 01:20
Украина должна быть готова к расширению российской агрессии, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия может "расширить" свою агрессию. РФ не рассматривает Украину как отдельное государство.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Украина должна быть готова ко всему.

"Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию", - сказал Кравчук.

Он убежден, что Россия может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям.

"Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткое. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в рамки международного права", - добавил Кравчук.

Напомним, украинская военная разведка идентифицировала двух военнослужащих 18 омсбр ВС РФ, которые совершили военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Так, подтверждено лицо военного преступника Артура и Александра Басырова Тимаева.

РБК-Украина писало, что Украина и Грузия договорились вместе противостоять угрозам Кремля.

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