ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина и Грузия договорились вместе противостоять угрозам Кремля

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 23:27
Украина и Грузия договорились вместе противостоять угрозам Кремля Фото: Бочорішвілі и Бондарь (mfa.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с Временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество и договорились вместе противостоять российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Бондарь отметил важность укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, что отвечает интересам Украины и Грузии, а также евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям.

"Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, несмотря на что-либо должны все держаться вместе, чтобы эффективно противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям", - отметил украинский дипломат.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия не является прямой угрозой для стран Альянса. Но она пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии.

РБК-Украина писало, что принятием так называемой доктрины "Российский Донбасс" российская сторона выбрала абхазский вариант развития конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Грузия Украина дипломатия агрессия РФ
NEWS
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы