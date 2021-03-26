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Україна має бути готова до розширення російської агресії, - Кравчук

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 01:20
Україна має бути готова до розширення російської агресії, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук допускає, що Росія може "розширити" свою агресію. РФ не розглядає Україну як окрему державу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, Україна має бути готова до всього.

"Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію, може, як губернію", - сказав Кравчук.

Він переконаний, що Росія може вдатись до будь-яких агресивних дій.

"Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права", - додав Кравчук.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка ідентифікувала двох військовослужбовців 18 омсбр ЗС РФ, які скоїли військові злочини та злочини проти людяності на території України. Так, підтверджено особу військового злочинця Артура Басирова та Олександра Тімаєва.

РБК-Україна писало, що Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля.

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