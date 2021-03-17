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Украинская разведка идентифицировала еще двух военных преступников РФ

Новина українською → Среда 17 марта 2021 22:18
Украинская разведка идентифицировала еще двух военных преступников РФ Фото: Военный преступник Артур Басыров (gur.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Украинская военная разведка идентифицировала двух военнослужащих 18 омсбр ВС РФ, которые совершили военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Так, подтверждены лица военного преступника Артура Басырова и Александра Тимаева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что реактивный дивизион 18 отдельной мотострелковой бригады дислоцирован в городе Ханкала (войсковая часть 27777), в 2017 году он был переформирован в 71 мсп 42-й дивизии Южного военного округа ВС России.

Сообщается, что Артур Басыров родился 5 декабря 1991 года в Нижнекаменске. С 2012 года - военнослужащий службы по контракту в разведывательной роты 18 омсбр ВС РФ. С января 2014 года - военнослужащий взвода управления реактивного дивизиона этой же бригады.

За военные преступления против народа Украины его наградили ведомственной медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Также военной разведкой Украины установлена причастность к совершению военных преступлений и преступлений против человечности кадрового военнослужащего ВС РФ Александра Тимаева, который родился 10 сентября 1989 года в селе Калтаси, Башкортостан.

"Александр Тимаев 2011 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, в 2012 году - годичный курс при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. В 2014 году командир 2 огневого взвода 2 реактивной батареи реактивного дивизиона в/ч 27777", - говорится в сообщении.

За военные преступления против народа Украины его тоже наградили ведомственной медалью МО РФ "За возвращение Крыма" и медалью Суворова.

Украинская разведка идентифицировала еще двух военных преступников РФ

В ГУР отметили, что в правоохранительные органы Украины уже направлена информация о кадровых военнослужащих в/ч 27777 ВС РФ Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве.

"Информация о военных преступниках также подтверждена волонтерским сообществом “Inform Napalm”. В очередной раз напоминаем кадровым военнослужащим и наемникам страны-агрессора о неотвратимости наказания за совершение военных преступлений и преступлений против человечности", - добавили в разведке.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявления ФСБ России о задержании "украинского шпиона" в Крыму. В ведомстве заявили, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для празднования годовщины оккупации Крыма.

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