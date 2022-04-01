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Украина доказала, что является серьезным игроком, которого придется всем уважать, - Ермак

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 14:06
Украина доказала, что является серьезным игроком, которого придется всем уважать, - Ермак Фото: глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В войне с Россией, которая продолжается 37-й день, Украина доказала, что является серьезным игроком на мировой арене и считаться с ним придется всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня мы 36 дней воюем против одной из сильнейших армий мира. Мы доказали всем, что мы - серьезный игрок, которого придется уважать всем", - сказал Ермак на встрече с журналистами The New Yorker, Bild і Le Monde.

Глава ОП отметил, что еще до начала российского вторжения европейские лидеры не прислушались к призывам Украины о введении превентивных санкций против России. По его словам, такие ограничения, наравне с военной помощью, стали бы серьезным сдерживающим фактором для Москвы.

Ермак добавил, что сегодня Украина анализирует каждую введенную против России санкцию - как она работает, где научились ее обходить.

"Это санкции, которые должны иметь скорую эффективность. Сегодня идет война, мы платим высокую цену - мы платим человеческими жизнями", - подытожил глава ОП.

Напомним, ранее Ермак анонсировал новые санкции США против России.

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