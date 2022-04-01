Україна довела, що є серйозним гравцем, якого доведеться всім поважати, - Єрмак

У війні з Росією, яка триває 37-й день , Україна довела, що є серйозним гравцем на світовій арені і рахуватися з ним доведеться всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака .

"Сьогодні ми 36 днів воюємо проти однієї з найсильніших армій світу. Ми довели всім, що ми - серйозний гравець, якого доведеться поважати всім", - сказав Єрмак на зустрічі з журналістами The New Yorker, Bild і Le Monde.

Глава ОП зазначив, що ще до початку російського вторгнення європейські лідери не прислухалися до закликів України Про введення превентивних санкцій проти Росії. За його словами, такі обмеження, нарівні з військовою допомогою, стали б серйозним стримуючим фактором для Москви.

Єрмак додав, що сьогодні Україна аналізує кожну введену проти Росії санкцію - як вона працює, де навчилися її обходити.

"Це санкції, які повинні мати швидку ефективність. Сьогодні йде війна, ми платимо високу ціну - ми платимо людськими життями", - підсумував глава ОП.