Украина договорилась с Венгрией о мощностях для импорта газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ договорились о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа Украиной на следующий отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ .

Как отметили в пресс-службе, таким образом, заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах. Сейчас соглашение действует в тестовом режиме, однако операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.

"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе до терминала СПГ на о. Крк в Хорватии", - рассказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, чтобы диверсифицировать источники поставок газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе.

"Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к различным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине, при всех сценариях поведения Газпрома", - добавил Макогон.